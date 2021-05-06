قائد في قوات البيشمركة يكشف تفاصيل معركة بـ ’القنابل والقناصات’ داخل كردستان!

2021/05/06 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قوات البيشمركة، الخميس، صد هجوم لحزب العمال الكردستاني في منطقة سيدكان.

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وقال قائد قوات هلكورد في قوات البيشمركة بهرام عريف ياسين، في تصريح تابعه "ناس"، (6 آيار 2021)، إن "مقاتلي حزب العمال يقومون منذ سنة باستفزاز قوات البيشمركة، وزرع القرى والطرق الرئيسة بقنابل الـ تي أن تي، وإعطاء الحجة للجيش التركي لإخلاء القرى الكردية من سكانها"، لافتاً إلى أن "آخر نشاطاتهم كان القيام بالهجوم على قوات البيشمركة".

وأضاف، "وقعت الاشتباكات بين قوات البيشمركة ومقاتلي حزب العمال، في الساعة 11:30 من مساء أمس الاربعاء (5 أيار 2021)".

وأوضح ياسين أن "عدداً من من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قاموا بمهاجمة قوات البيشمركة بأسلحة آر بي جي، قناصات، بي كي سي، والكلاشينكوف، لكن قوات البيشمركة تمكنت من مواجهتهم ودحر الهجوم، وفرار المسلحين".

وأكد القائد في قوات البيشمركة أن "المواجهات بين البيشمركة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني لم توقع أي إصابة في صفوف البيشمركة"، مضيفاً أن "هدف مقاتلي حزب العمال هو خلق الإرباك وعدم الاستقرار في المناطق الحدودية، وأنهم بأعمالهم يسببون الأضرار لسكان تلك المناطق".

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