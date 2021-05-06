الصحة الاتحادية: لدينا تنسيق مستمر مع صحة اقليم كوردستان

2021/05/06 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية، ان الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة في الوقت الحالي، مبينة ان هنالك تنسيق مستمر لها مع وزارة الصحة في اقليم كوردستان.

وقال الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: ان الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة في الوقت الراهن والدوائر مستمرة في العمل في بغداد والمحافظات لمواجهة جائحة كورونا.

واضاف البدر، ان التواصل مستمر ما بين المؤسسات الصحية في عموم البلاد، مؤكدا ان هنالك تنسيق مستمر بين وزارتي الصحة في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لمواجهة جائحة كورونا، مردفا، ان التعامل متواصل مع كافة التحديات والمستجدات الصحية بشكل اعتيادي.

وحول سؤالنا عن كيفية سير اعمال الوزارة ومواجهة جائحة كورونا في غياب وزير الصحة في الحكومة الاتحادية، بين البدر، ان وكلاء الوزارة يتابعون التفاصيلا كل حسب اختصاصه وعمل الوزارة يسير وفق المنهاج المخطط له.

وكان وزير الصحة في الحكومة الاتحادية حسن التميمي، قد قدم الثلاثاء المنصرم، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر لـ PUKmedia، إن وزير الصحة الاتحادي حسن التميمي، قدم استقالته إلى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي صوت خلالها مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حادث حريق مستشفى أبن الخطيب.

من جانبه افاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الكاظمي وافق على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة السيد حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

من جانبه أعرب المراقب في الشأن السياسي أحمد الخضر صعوبة التكهن بشخصية وزير الصحة للفترة المقبلة.

الخبير والمراقب في الشأن السياسي أحمد الخضر أوضح خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، انه من الصعب التكهن بشخصية وزير الصحة للفترة القادمة، مشيرا الى ان منصات التواصل الاجتماعي تداولت اسماءا مرموقة ومحترمة لشخصيات مقبولة مثل الدكتور جعفر علاوي والدكتور جاسب الحجامي.

وأكد الخضر، انه من غير الممكن اعتماد هذه الاسماء، اذ قد يقع الاختيار على شخصية اخرى، كون الاسماء لم تصدر من جهات رسمية.

وتابع الخضر، ان هنالك معايير سوف يعتمدها رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في اختيار شخصية وزير الصحة في الفترة القادمة وفي مقدمتها اصلاح الخلل الكبير في الوزارة الذي نجم عن حريق مستشفى ابن الخطيب وبعض المخالفات في النظام الصحي في الفترة الاخيرة.

PUKmedia هاميار علي

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