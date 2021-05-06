احباط أكبر جريمة من نوعها في العراق و'أبطالها' ليسوا عراقيين (صورة)

2021/05/06 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، احباط اكبر عملية تهريب للادوية، مبينة ان المتهمين من الجنسية السورية وتم اعتقالهم بعد نصب كمين محكم في احد احياء مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (6 ايار 2021)، انه "من خلال ورود معلومات استخباراتية وتسخير عمل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على خمسة مهربين من الجنسية السورية في محافظة نينوى وبحوزتهم ستة اطنان من الادوية المهربة الى داخل البلاد من ضمنها عشرة الاف امبولة مخدرة من مادة ترامال".

وأضاف البيان، "وقد تمت عملية القبض بعد تشكيل فريق عمل مشترك ومتابعتهم ونصب كمين محكم والاطاحة بهم في احد احياء مدينة الموصل".

وأوضح "حيث تم ضبط الادوية بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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