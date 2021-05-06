2021/05/06 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الخميس، القبض على متهم بترويج المخدرات في ام قصر.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة ألقت القبض على متهم من مروجي المخدرات وضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة".وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (28) من قانون العقوبات العراقي".

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