محافظ نينوى يطلب من مجلس الوزراء التريث بنقل ساكني مخيم الهول للجدعة

2021/05/06 | 14:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، رئاسة الوزراء بالتريث في نقل نازحي مخيم الهول، إلى مخيم “الجدعة” جنوب مدينة الموصل.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، أن الأخير وجه كتابا إلى “رئاسة الوزراء مطالبا فيه بالتريث في نقل نازحي مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل وذلك لوجود رفض […]

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