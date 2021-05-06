توضيح حول آلية الامتحانات النهائية لطلاب المدارس في العراق

2021/05/06 | 14:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت الوزارة الجدل حول الامتحانات

الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة التربية، الخميس، وجود نية لإجراء الامتحانات النهائية وفق الآلية الإلكترونيَّة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح، إنَّ "الوزارة استجابت لقرارات اللجنة العليا للصحَّة والسلامة الوطنيَّة في تعليق الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات"، موضحًا أنّ "التقديم على الامتحانات سيكون حضوريًا داخل المدارس ولا توجد نيَّة للوزارة بإجراء الاختبارات إلكترونيًا".

وأشار، إلى أن "الوزارة منحت الصلاحيَّة لمديريات التربيَّة العامة بشأن دوام الملاكات التدريسيَّة بحسب حاجتها".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس.

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