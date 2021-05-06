وزير الخارجية: نعمل على تنويع الشراكات الإقتصادية للعراق

2021/05/06 | 14:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، ان الحكومة تعمل على تنويع الشراكات الإقتصادية للعراق، فيما دعا وسائل الاعلام الى نقل الصورة الحقيقية عن العراق الذي يعيش وضعاً أمناً مستقراً.

يتبع..

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