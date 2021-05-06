بيان جديد من مجلس الوزراء بشأن عقوبات المسؤولين في حادثة مستشفى ابن الخطيب

2021/05/06 | 14:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عقوبات انضباطية بحق المسؤولين عن مستشفى ابن الخطيب.وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إنه “الزم وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة حادثة مستشفى ابن الخطيب بحق كل من (سلمان حامد علي/ مدير مستشفى ابن الخطيب ونعيم كاظم مزيعل والمعاون الإداري والمعاون الفني أحمد […]

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