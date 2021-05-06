2021/05/06 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة تطمئن بغداد: لن نترك العراق بلا ماء ووفد تركي يزور سد الموصل قريبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/06 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة تطمئن بغداد: لن نترك العراق بلا ماء ووفد تركي يزور سد الموصل قريبا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة تطمئن بغداد: لن نترك العراق بلا ماء ووفد تركي يزور سد الموصل قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).