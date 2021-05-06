الكهرباء: انخفاض تجهيز الطاقة في بغداد والفرات الاوسط

2021/05/06 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، عن تزايد الهجمات

الارهابية من تنظيم داعش على الخطوط

الناقلة للطاقة في محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد

موسى في تصريحات صحفية، إن "خط 132 المسمى

بالشهيد عب

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