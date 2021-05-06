مجلس الوزراء يعمم قراره بشأن الحظر الكلي للتجوال

2021/05/06 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمم مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قراره

إلى جميع الجهات المعنية بشأن الحظر

الكلي للتجوال (للفترة من 12/5 – 22/5/2021)

وتوصيات وزارة الصحة التي صادق عليها في

جلسته الأخيرة.

ونص القرار على غلـق المـولات،

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