الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين

2021/05/06 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس (06 أيار 2021)، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف البيان، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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