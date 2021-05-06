صحيفة ’’آس’’: زيدان وأربعة نجوم في طريقهم للرحيل عن ريال مدريد

2021/05/06 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان وأربعة نجوم آخرين بفريق ريال مدريد سيرحلون عن المرينجي عقب نهاية الموسم.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مستحقة مساء يوم الأربعاء على يد تشيلسي الإنجليزي بهدفين نظيفين، بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل البلوز للنهائي وسط حسرة كبيرة من جانب جماهير المرينجي.

ولم يظهر ريال مدريد بصورة مقبولة حتى في مباراة تشيلسي، واستحق الخروج من دوري الأبطال بعد تقديم البلوز مباراة مميزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "زين الدين زيدان يلام كثيراً على الطريقة التي لعب بها في مباراة تشيلسي، ويبدو أنه في طريقه للرحيل عن المرينجي عقب نهاية الموسم".

وأوضحت الصحيفة أن "زين الدين زيدان ليس الشخص الوحيد الذي سيرحل عن الريال في الصيف، بل هناك أيضاً أربعة أسماء مرشحة بقوة لمغادرة المرينجي".

وأكملت الصحيفة أن "كلاً من إيدين هازارد، وفينيسيوس جونيور، وماركو أسينسيو، وسيرجيو راموس سيرحلون عن الريال في الصيف بنسبة كبيرة".

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