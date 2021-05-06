أوامر بالقبض على وزير المالية القطري

2021/05/06 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الخميس، إن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية، علي شريف العمادي.

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