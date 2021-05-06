لجنة تقصي حقاق حول هجمات ضد القوات العراقية

2021/05/06 | 15:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الخميس، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ديالى، فيما أشارت إلى توزيع القطعات الأمنية لسد الفراغات الحاصلة بالمحافظة.

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وقال عضو اللجنة النائب محمد حسين أبو ذر في تصريح تابعه "ناس"، (6 آيار 2021)، إن "القوات الأمنية تصب تركيزها حالياً على محافظتي ديالى وكركوك بسبب الخروقات الأمنية الأخيرة".

وأضاف أن "المجاميع الارهابية بدأت تغيّر آلياتها وعملها من عمل واسع إلى عمل مفارز صغيرة تستهدف من خلالها المناطق الرخوة في القطعات المختلفة بمحافظتي ديالى وكركوك".

ولفت إلى أن "هناك اجتماعاً عقد للجنة الأمنية تم من خلاله تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ديالى وتوزيع القطعات الأمنية وسد الفراغات الحاصلة للأجهزة الأمنية المنتشرة بتلك المناطق".

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