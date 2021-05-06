الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

2021/05/06 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ظل البلاديوم قرب مستويات قياسية مرتفعة مدعوماً بمخاوف إزاء نقص في المعروض.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (0.3%) إلى 2975.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن هبط حوالي (0.8%) في جلسة الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب (0.5%) لتبلغ عند التسوية 1784.30 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستويات مرتفعة سجلتها في وقت سابق بينما انخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين، وهو ما يساعد في دعم المعدن الأصفر.

وتهدد العوائد المرتفعة جاذبية الذهب كأداة للتحوط في مواجهة التضخم لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم (0.36%) إلى 2972.80 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3017.18 دولار يوم الثلاثاء مدعوماً بمخاوف من نقص في المعدن الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات لتقليل الانبعاثات.

ونزلت الفضة (0.34%) إلى 26.44 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين (0.34%) إلى 1224.80 دولار للأوقية.



وسجل المعدنان كلاهما أعلى مستوياتهما في أكثر من شهرين في جلسة الثلاثاء.

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