اعلن مصرف الرشيد اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخليةوالمتقاعدين.
ودعا المكتب الاعلامي للمصرف كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية الى “مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ”.
واضاف ان “العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف”.
التالي
منذ 4 ساعات
الرشيد يقرر منح ضباط الدفاع والداخلية والامن الوطني سلفة شخصية
منذ 5 ساعات
الصحَّة: خطر الجائحة مازال قائماً..
اِنخفاض الإصابات لايعني اِحتواء الأزمة
منذ 5 ساعات
مصرف الرافدين يحدد فترة تسديد قروض الـ50 مليون دينار لترميم الدور السكنية
منذ 22 ساعة
اتلاف 10 حاويات تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية في ميناء ام قصر الشمالي
منذ 22 ساعة
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 738 المسجلة اليوم بكورونا
منذ 23 ساعة
الصحة تسجل 5813 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 24 ساعة
التعليم تكشف عن فريقٍ وزاريٍّ لمتابعة المحاضرات الجامعيَّة الكترونيّاً
منذ يوم واحد
توجيهات مشدَّدة من المرور بشأن المركبات الحاملة للوحات الفحص المؤقت
منذ يوم واحد
جدول بث الدروس اليومية للمراحل الدراسية كافة عبر التلفزيون التربوي
منذ يومين
تسجيل إصابات بكورونا بين العراقيين الوافدين من الهند
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).