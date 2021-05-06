مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين

2021/05/06 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرشيد اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخليةوالمتقاعدين.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية الى “مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ”.

واضاف ان “العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف”.

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