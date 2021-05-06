الدفاع النيابية لـNRT: سيتم استضافة القادة الأمنيين لمعرفة أسباب الخروقات المتكررة

2021/05/06 | 15:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، انها ستستضيف القادة الأمنيين لمعرفة أسباب الخروقات الأخيرة التي شهدتها عددا من المحافظات.

وذكر عضو اللجنة، عباس سروط، في تصريح لـNRT اليوم، (6 ايار 2021)، ان "تحركات عناصر داعش ازدادت خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وخصوصا في مناطق كركوك وصلاح الدين وديالى والطارمية القريبة من بغداد".

وأوضح ان "عناصر داعش استغلت جغرافية منطقة الطارمية حيث توجد فيها بساتين وتعتبر منطقة وعرة وسهلة الاختفاء بالنسبة اليهم، كذلك مناطق الحدود الفاصلة مابين صلاح الدين وديالى، وكركوك أيضا هناك فواصل بين قيادة العمليات والبيشمركة والقوات الأمنية".

وأضاف انه "خلال لقائنا مع القادة الأمنيين أكدنا على سد هذه الثغرات، وطالبنا من الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بأن يكون هناك تكثيف للجهد الاستخباراتي لأن المعركة الحالية هي استخباراتية".

واردف كما "ستكون هناك استضافة للقادة الأمنيين لمعرفة مدى جديتهم في إيقاف نزف الدم العراقي، وسوف توجه أسئلة اليهم منها هل ان الخطط العسكرية غير قادرة على معالجة هذا الموضوع، وماهو سبب الخروقات المتكررة".

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