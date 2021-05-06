محامو صحفيو وناشطو بادينان: سلك طرق اخرى للطعن بقرار محكمة التمييز

2021/05/06 | 15:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق المحامين المكلف بالدفاع عن الصحفيين والناشطيين في بادينان، ان القرار الصادر بحقهم من محكمة التمييز هو خرق للقانون، وانهم سيستمرون ببذل الجهود وسلك طرق اخرى للطعن بالقرار.

صادقت محكمة التمييز في اقليم كوردستان على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

وقال المحامون خلال مؤتمر صحافي عقد امام محكمة التمييز في اربيل بعد قرار مصادقة محكمة التمييز على سجن الصحفيين والناشطين: انه وللاسف كنا ننتظر قرارا يكون في صالح المعتقلين، الا ان اغلبية اصوات اعضاء المحكمة جاءت بسجن الصحفيين والناشطين المعتقلين لـ 6 سنوات.

واضافوا، اننا نحترم قرار المحكمة، وسنسلك طرق اخرى للطعن بالقرار وسنستمر ببذل الجهود، معربين عن اسفهم، ان معتقلي بادينان واثناء الادلاء بافاداتهم حرموا من حضور محاميهم، معتبرين ان هذا الامر خرق للقانون.

وطالب فريق الدفاع خلال المؤتمر الصحافي، ارجاع ملف القضية وادلاء المعتقلين بافاداتهم بحضور محامو الدفاع، لافتين الى ان التهم الموجهة اليهم ليست كافية كاسباب لاصدار احكام بحقهم، مردفين بالقول: ان احد التهم الموجة لهم هو زيارة قنصلية الولايات المتحدة وقنصلية المانيا والذي بامكان اي شخص القيام بهكذا زيارات ولا تمثل مشكلة.

وكان قرار محكمة الجنايات الثانية باربيل ، قد اثار موجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

وكان مصدر خاص، قد اعلن في تصريح سابق لـPUKmedia: ان محكمة التمييز صادقت على قرار محكمة اربيل ، بشأن سجن صحفيين ونشطاء في بادينان، لمدة 6 اعوام.

وقال الحاكم سردار هركي: ان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية في اربيل ، لافتا الى ان القرار مجحف، خاصة وان اصداء محلية ودولية خلفتها قضية اعتقالات بادينان.

يشار الى ان المحكمة الجنائية في اربيل اصدرت في 16 شباط 2021، احكاما بسجن معتقلي بادينان وهم " اياس اكرم، شيروان شيرواني، شفان سعيد، كوهدار محمد، هاريوان عيسى"، لمدة 6 اعوام، واثار الحكم استهجان واستنكار اوساط ثقافية ومنظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية.

PUKmedia خاص

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