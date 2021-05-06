الحكم بالسجن 30 سنة بحق محاسبة اختلست قرابة مليار دينار في ميسان

2021/05/06 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بالسجن مدة

(30) سنة لمحاسبةٍ في المصرف الزراعي

التعاوني - فرع العمارة؛ وذلك لإدانتها

باختلاس مبلغ يصل إلى مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيق

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