نائب يستبعد عقد جلسات البرلمان قبل العيد بسبب اصابة عدد من النواب بكورونا

2021/05/06 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استبعد النائب عن ائتلاف الوطنية، حسن شويرد، (الخمس 6 ايار 2021)، ان يتمكن البرلمان من عقد جلساته قبل العيد لوجود اصابات بفيروس كورونا بين صفوف النواب.

وقال شويرد لـ "(بغداد اليوم)، ان "هناك اسباب عديدة تمنع مجلس النواب من عقد جلساته قبل العيد، منها اصابة عدد من النواب بفيروس كورونا، وتواجد اخرين في محافظاتهم".

واضاف، ان "هيئة الرئاسة معنية بتهيئة جدول الاعمال للمضي بعقد الجلسات، الا انها الى الان لم تبلغ اعضاء المجلس بعقد جلسة قريبة لمناقشة اي من المواضيع المهمة على الساحة العراقية، ومنها اختيار وزير صحة جديد بدل المستقيل حسن التميمي".

وتابع، ان "المجلس تنتظره قراءات اولى وثانية لقوانين مهمة قبل ان يقوم بتشريعها".

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