السرديّة الانصاريّة(3) نون الحكايّة - نصير عواد

2021/05/06 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نصير_عواد لم نرَ مدوّنا ركب عربته وطاف في الشتات يجمع شهادات الأنصار الشيوعيّين وذكّرياتهم عن تجربة ناصعة ودامية جرت تفاصيلها في جبال كوردستان العراق (1979-1989) ولم نسمعْ عن مؤسسةٍ وطنيّة بادرت لعملٍ بحثيّ حوّل حقيقة ما حدث، والوقوف عند الأسباب التي دفعت الألاف من الشباب لحمل السلاح والاعتصام بالجبال.



ففي العراق صار من المفروغ منه أن يجتر الضحايّا قصصهم، يروُونها لبعضهم البعض، في حين يلتزم القتلة وأمراء ال ......





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