صفقة الاسلحة التي غيرت ميزان القوى عام 1948 - تميم منصور

2021/05/06 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تميم_منصور صفقة الأسلحة التي غيرت ميزان القوى في حرب عام 1948 بعد مضي ما يقارب الستة عقود أي بين عامي 1948 – 2006 تم الكشف عن تفاصيل صفقة الأسلحة التي قدمتها تشيكوسلوفاكيا بإذن وموافقة الاتحاد السوفيتي، وقد تم إزاحة الستار الحديدي عن هذه الصفقة من خلال معرض الأسلحة الذي أقامته حكومة التشيك في عاصمتها " براغ " عام 2006 .



بفضل هذا المعرض اعترف مسؤولون إسرائيليون ومعهم مسؤولين من دولة التشيك بغالبية ......





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