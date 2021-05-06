أكبر دراسة واقعية حتى الآن: لقاح فايزر/بايونتيك “يحمي بنسبة 95%” من كوفيد-19

2021/05/06 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أكدت أكبر دراسة على أرض الواقع حتى الآن بِأن لقاح فايزر/بايونتيك الخميس أنه وفّر حماية بلغت نسبتها أكثر من 95 في المئة ضد كوفيد-19 لكنها وجدت أن مستواها انخفض بشكل كبير عندما تلقى الأشخاص جرعة واحدة فقط من الجرعتين الموصى بهما.وقال معدو الدراسة استنادا إلى حملة التلقيح الوطنية في […]

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