الخارجية العراقية تكشف عن حجم الأموال المجمدة في إيطاليا منذ عهد نظام صدام حسين

2021/05/06 | 15:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكدّ المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، الخميس، أنّ جدول أعمال الوزير فؤاد حسين في إيطاليا تضمن جهوداً لإطلاق أموال عراقية مجمدة.

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وقال الصحاف في بيان تلقى "ناس"، (6 آيار 2021)، "العمل جارٍ لإسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام البائد، والتي تبلغ حوالي (600) مليون يورو".

وأضاف، "نعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية للعراق، وحيازة الدعم الدولي للاستثمار، تأكيداً لما نتوافر عليه من فُرص كبيرة في مختلف القطاعات".

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