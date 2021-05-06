2021/05/06 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، إن النائب العام أمر بالتحقيق مع وزير المالية بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.ونقلت وكالة الأنباء القطرية بيانا لمكتب النائب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على وزير المالية القطري بثلاث تهم المركز الخبري الوطني.

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