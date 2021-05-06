50 سفينة صيد فرنسية تغلق ميناء جيرسي البريطاني

2021/05/06 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تجمع نحو 50 قارب صيد فرنسياً للاحتجاج عند ميناء رئيسي بجزيرة جيرسي البريطانية، اليوم الخميس، في ظل تجدد التوتر بين فرنسا وبريطانيا على الصيد.

وتجمعت القوارب أمام ميناء سانت هيلير للفت الأنظار إلى ما تعتبره قيوداً غير منصفة على الصيد في مياه المملكة المتحدة بعد بريكست، وفق مصور لفرانس برس في المكان.

ولم يتضح إذا كانت تنوي إغلاق الميناء أو ستسمح بدخول وخروج القوارب منه.

وقال الصياد كاميل لسوريوي لفرانس برس من على متن قاربه: “أمر مذهل أن ننجح في توحيد الجميع” للمشاركة في التجمّع.

وأشار لسوريوي الذي قدم من ميناء كارتريه الفرنسي قبالة جيرسي، إلى أن من المرتقب أن تغادر سفينة شحن ميناء سانت هيلير.

وتابع “يبدو أن الجميع قرروا منعها من المغادرة.



تتحرك قوارب الصيد للتموضع عند مدخل الميناء”، مشددا على أنها “تظاهرة سلمية”.

وحذرت فرنسا الثلاثاء الماضي، من أنها تنظر في الرد بعد فرض المملكة المتحدة قواعد لوصول قوارب الصيد الفرنسية إلى الجزر القريبة من المانش.

وأشارت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردان إلى أن فرنسا قد تقطع الكهرباء عن الجزيرة.

وأرسل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأربعاء، سفينتين ضمن دورية إلى جيرسي على خلفية المخاوف من إغلاق سانت هيلير.

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