العراق يعمل على إسترداد الأموال المجمّدة في روما

2021/05/06 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين في العاصمة الإيطاليّة روما، مجموعة من المؤسسات الاقتصاديّة الرسميّة المعنية بالتجارة الخارجيَّةوالشركات الإيطاليّة، في لقاء اقتصادي برعاية السفارة العراقيَّة في روما، وبحضور سفيرة جمهوريّة العراق لدى إيطاليّا صفية السهيل.

وبحسب بيان للخارجية فأنه “في بداية اللقاء قدم معاليه نبذة عن طبيعة الاقتصاد العراقيّ احادي الجانب الذي يعتمد على الموارد النفطيةبنسبة كبيرة“، مُؤكداً “سعي الحكومة العراقيَّة نحو تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الإستثمارات لدعمالاقتصاد العراقيّ في ظل الموارد الكبيرة التي يملكها العراق سواء كانت نفطية أم غازية،زراعية و سياحية“.

كما لفت إلى أن “العمل جارٍ لاسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام السابق والتي تبلغ حوالى (600)مليون يورومضافاً لقيمة الفائدة“.

كما أكّد الوزير على “حاجة العراق إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت كبيراً لسنوات عديدة بسبب سياسات الحروب التي أنتهجهاالنظام السابق، وإن الأبواب مفتوحة امام الشركات العالميّة ومنها الإيطاليّة للإستثمار في العراق في ظل وجود قانون جيد للإستثمار.”.

هذا وحضر اللقاء وكالة التأمين على التجارة الخارجيَّة الإيطاليّة (SACE)، والوكالة الإيطاليّة للتجارة الخارجيَّة ( ICE)، فضلاً عن شركاتتعمل في العراق حالياً مثل شركة ايني النفطية العملاقة Eni، وشركة تريفي المسؤولة عن صيانة سد الموصل، وشركة بروجيتي الهندسيةPEG.

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