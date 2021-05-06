العصائب تستعرض في شوارع بغداد (صور)

2021/05/06 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في بغداد، الخميس، بتجمع عناصر حركة عصائب أهل الحق في شارع فلسطين تحضيرا لاستعراض يوم القدس.

وقال المراسل اليوم، (6 ايار 2021)، انه "يتجمع حاليا عناصر لحركة عصائب أهل الحق في شارع فلسطين قرب بانزين خانة المهندسين".

واوضح ان "العناصر تركب عجلات نوع كوستر، وترتدي الزي العسكري، دون ان تحمل السلاح، ومن المحتمل ان يتوجهون الى ساحة التحرير او ساحة الخلاني لغرض استعراض يوم القدس".

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