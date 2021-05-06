2021/05/06 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

599 مشاهدة

اطلق مصرف الرشيد، الخميس، وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، (6 ايار 2021)، أنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين"، داعيا "المستفيدين كافة ممن ترسل لهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لتسلم المبلغ".

وأوضح أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن اطلاق وجبة جديدة من السلف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن اطلاق وجبة جديدة من السلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).