2021/05/06 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الناطق باسم وزارة الداخلية يعلن وصول تعزيزات من النخبة والرد السريع إلى ديالى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 15:50

واع/

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