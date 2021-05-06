بعد 25 مليون دولار من المانيا.. العراق يتحرك لاستعادة 600 مليون يورو من امواله من ايطاليا

2021/05/06 | 16:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، سعيها لاسترداد الأموال العراقية المجمدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن “العمل جارٍ لإسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام البائد، مشيرا إلى أنها تبلغ حوالى (600) مليون يورو.

من جهته قال وزير الخارجية فؤاد حسين: نعمل على إسترداد الأموال المجمّدة في روما ومعها قيمة الفائدة

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من المؤسسات الاقتصاديّة الرسميّة المعنية بالتجارة الخارجيَّة والشركات الإيطاليّة، في لقاء اقتصادي برعاية السفارة العراقيَّة في روما، وبحضور سفيرة جمهوريّة العراق لدى إيطاليّا صفية السهيل.

وفي بداية اللقاء قدم الوزير نبذة عن طبيعة الاقتصاد العراقيّ احادي الجانب الذي يعتمد على الموارد النفطية بنسبة كبيرة، مُؤكداً سعي الحكومة العراقيَّة نحو تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الإستثمارات لدعم الاقتصاد العراقيّ في ظل الموارد الكبيرة التي يملكها العراق سواء كانت نفطية أم غازية،زراعية و سياحية.

كما لفت إلى أن العمل جارٍ لاسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام السابق والتي تبلغ حوالى (600)مليون يورو مضافاً لقيمة الفائدة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية عن استرداد نحو خمسة وعشرين مليون دولار من ألمانيا وتسليمها إلى الجهات الحكومية المختصة وذلك ضمن مساع الحكومة في استرجاع الأموال العراقية المجمدة في الخارج.

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