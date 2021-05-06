الداخلية يعلن وصول تعزيزات من النخبة والرد السريع إلى ديالى

2021/05/06 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ديالى - واع

كشفت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس ، عن أبرز نتائج زيارة وزيرها الفريق عثمان الغانمي إلى ديالى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع) من ديالى إن " وزير الداخلية زار القطعات المتقدمة ومديرية شرطة ديالى وأعطى رسالة شكر وتقدير لكافة القطعات التي ساهمت بملف الأمن وقدمت التضحيات".

وكشف إن "هنالك تعزيزات وصلت إلى محافظة ديالى ومنها قوات النخبة والرد السريع وتم إعادة ترتيب الخطط الأمنية وفتح طرق جديدة بإشراف مباشر من وزير الداخلية".

وأشار إلى إن "وزارة الداخلية لا تعمل بمبدأ ردات الفعل وكان هناك خطط لعمليات استباقية وبشكل يوفر الأمن والأمان في محافظة ديالى".

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