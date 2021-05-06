بعثة يونيتاد الأممية: داعــــش الإرهابي اختبر أسلحة بيولوجية ضد سجناء العراق

2021/05/06 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحقيق أممي صادر عن بعثة “يونيتاد” عن اختبار تنظيم داعش الإرهابي أسلحة بيولوجية ضد سجناء في العراق، مشيرا إلى أن التنظيم استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين بين عامي الفين وأربعة عشر والفين وستة عشر.

وذكر التقرير الذي اجرته بعثة التحقيق الأممية “يونيتاد” في جرائم داعش في العراق وسوريا أن جرائم التنظيم ضد الإيزيديين في العراق ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، كاشفا أنه تم التعرف على سبع مئة وخمسة وسبعين من ضحايا التنظيم الإرهابي في احد عشر مقبرة جماعية، كما تم التعرف على اربعة مواقع إعدام بعد الهجوم على سجن بادوش في نينوى.

وبحسب موقع البعثة على الإنترنت، فإنه تتم حاليا دراسة كيفية “تعزيز المساءلة عن جرائم “داعش” من خلال العمل الجماعي عبر الجهات الفاعلة الدولية والمحلية وغير الحكومية.

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