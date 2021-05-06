2021/05/06 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت السعودية، اليوم الخميس، رفضها جميع التدخلات الخارجية في شؤون العراق وانتهاك سيادته.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، أن “عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية: نرفض التدخلات الخارجية بشؤون العراق وانتهاك سيادته المركز الخبري الوطني.

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