إتلاف 7 حاويات محملة بعصائر غير صالحة للإستهلاك البشري

2021/05/06 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، اتلاف 7 حاويات محملة بعصائر غير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ ميناء ام قصر الأوسط.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه […]

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