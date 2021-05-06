هبوط أسعار النفط رغم انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية

2021/05/06 | 16:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط بعدما ارتفعت في وقت سابق اليوم الخميس، وذلك تحت ضغط زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وغيرها، ورغم انخفاض فاق التوقعات كثيرا لمخزونات الخام الأمريكية.وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 68.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي […]

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