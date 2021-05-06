اغلاق شركة نفط ميسان يضر شرائح مقبلة على التعيين

2021/05/06 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

يواصل خريجون اغلاق مبنى شركة نفط ميسان منذ اكثر من ٢٠ يوما للمطالبة بايجاد فرص عمل لهم، الامر الذي اضر بشرائح اخرى.

وقال خريج معهد النفط، زمان العتابي لـ (بغداد اليوم) "عددنا ١١٧ شخص من خريجي معاهد النفط وقج صدرت بحقنا اوامر ادارية بالتعيين، وتم تنسيبنا للعمل في الشركة، الا ان اغلاق شركة نفط ميسان من قبل متظاهرين حال دون مباشرتنا وتاخرنا في مزاولة عملنا".

ودعا المتظاهرين الى "السماح للموظفين بالدخول من اجل استئناف اعمالهم، وعدم الوقوف امام حقوقنا وتاخيرها من خلال استمرار غلق الشركة ".

وطالب الحكومة والاجهزة الامنية بـ "اتخاذ الاجراءات المطلوبة في حال عدم الاستجابة مبينا، ليس من المنطقي ان تبقى شركة النفط مغلقة دون تدخل حكومي لافتتاحها".

الى ذلك كشف مصدر امني عن خروج تظاهرة لعدد من الموظفين امام مقر الحكومة المحلية للمطالبة بتدخل حكومي لغرض افتتاح الشركة.

وقال المصدر، ان "المتظاهرين دعو الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين وممارسة الحكومة لدورها القانوني".

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