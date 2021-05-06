وفاة طفلة سورية حبيسة قفص حديدي.. صدمة من

2021/05/06 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفاق أهالي الشمال السوري على "قصة مأساوية" لطفلة تدعى نهلة العثمان، وتبلغ من العمر 6 سنوات، حيث توفيت، فجر الخميس، بعد سنوات من المعاناة فرضها عليها والدها في إحدى مخيمات الريف الشمالي، لمحافظة إدلب.

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