الصحة تسجل 6233 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/05/06 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6233 اصابة بـ وباء كورونا و 7093 حالة شفاء اضافة الى وفاة 33 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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