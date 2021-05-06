نائب: التخصيصات المالية للمحاضرين والإداريين مؤمنة لسنة كاملة

2021/05/06 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو لجنة التربية النيابية النائب علي غركان الدلفي، اليوم الخميس، أن التخصيصات المالية للمحاضرين والإداريين في وزارة التربية مؤمنة لسنة كاملة اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١.

وقال الدلفي في بيان صحفي، أن “التخصيصات المالية للمحاضرين والإداريين في وزارة التربية مؤمنة لسنة كاملة اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١”.

واشار الى ان “رواتب المحاضرين والإداريين يجب أن تصرف بأثر رجعي اعتبارآ من بداية عام ٢٠٢١ وليس من تاريخ التعاقد لكونهم لديهم مباشرات قبل عام ٢٠٢١ وقدموا خدمة للمؤسسات التربوية لسنين”.

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