العراق: انفجار يستهدف التحالف الدولي

2021/05/06 | 16:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الخميس، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لـNRT عربية (6 ايار 2021)، أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق الانبار السريع.

واضاف المصدر انه "لم يتم التأكيد من وجود خسائر بشرية خلال التفجير."

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