مستعينا باداة غريبة.. منتسب امني يقتل مواطنا في ذي قار

2021/05/06 | 16:21 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الخميس، بمقتل مواطن على يد منتسب امني في وزارة الدفاع بواسطة الحجارة.

وقال المصدر لـNRT عربية (6 ايار 2021)، أن خلافا وقع مع راعي أغنام بإحدى قرى قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار انتهى بمقتل الراعي من قبل المنتسب الامني من خلال ضربه المبرح بالحجارة."

واضاف المصدر ان "قوة من شرطة قلعة سكر اعتقلت الجاني استنادا لمذكرة قبض قضائية صدرت بحقه."

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