بالوثيقة.. الكعبي يخاطب أمين بغداد للإسراع بتنفيذ حملة واسعة لإعمار مدينة الصدر

2021/05/06 | 16:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واعخاطب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، أمين بغداد للإسراع بتنفيذ حملة واسعة لإعمار مدينة الصدر.وذكرت وثيقة صادرة عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حصلت عليها وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكعبي خاطب امين بغداد بشأن الإسراع في تنفيذ حملة واسعة لإعمار وخدمات قطاعات مدينة الصدر ، تطبيقا والتزاما بما تضمنته الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ ، وتفعيلا لجملة مخاطباته الرسمية السابقة".

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