حقوق الانسان تطالب بتقليص المناهج الدراسية

2021/05/06 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان وزارة التربية بتقليص المناهج الدراسية للمراحل المنتهية واتخاذ اجراءات عاجلة باعتماد درجة نصف السنة كمعدل نهائي لدخول الامتحانات الوزارية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي إن تفشي جائحة كورونا في البلاد وإجراءات الحظر الشامل والجزئي حالت دون اكمال المناهج الدراسية المقررة خاصة بالنسبة لطلبة السادس الاعدادي مضيفا أن مستقبل هذه الفئة على المحك ويستوجب اتخاذ إجراءات تحفز الطلبة على دخول الامتحانات، فيما لفت الغراوي الى أن التعليم الحضوري ليوم واحد واعتماد الالكتروني لبقية أيام الأسبوع اثر بشكل كبير على سير العملية التربوية والتعليمية في البلاد.

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