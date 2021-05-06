الدفاع الأميركية تتوعد بالرد على الهجمات ضد قواتها بالعراق في الوقت المناسب

2021/05/06 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت وزارة الدفاع الأميركية بالرد على الهجمات الصاروخية ضد قواتها بالعراق في الوقت المناسب، وذلك بعد سلسلة استهدافات طالت قواعد عراقية تستضيف جنودا أميركيين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريحات صحفية إن حماية القوات الأميركية في العراق أولوية لدى إدارة الرئيس جو بايدن، مضيفا أن الهجمات الصاروخية المتتالية لن تمر دون رد لكن في الوقت المناسب الذي تقرره الولايات المتحدة.

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