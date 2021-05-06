الكشف عن مضمون رسالة بعثها الكاظمي للأسد

2021/05/06 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان للرئاسة السورية:

الرئيس #الأسد يتلقّى رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي، نقلها فالح #الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي.الرسالة تمحورت حول العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، وخصوصاً عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في #المنطقة_الحدودية.وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور #السوري - #العراقي في مختلف المجالات، والذي يشكل عامل قوة للبلدين والشعبين الشقيقين في مواجهة هذه التحديات.رئاسة الجمهورية العربية السورية

يتبع..

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