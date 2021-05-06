الطاقة النيابية : تخفيض إيران لكميات الغاز المصدر للعراق ساهم في انقطاع التيار الكهربائي

2021/05/06 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، زيتون الدليمي، الخميس (06 أيار 2021)، ان تخفيض إيران لكميات الغاز المصدر للعراق بسبب تراكم الديون، ساهم في انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في المناطق التي يدار فيها ملف الطاقة من قبل المستثمرين.

لكن الدليمي عبرت عن استغرابها خلال تصريح لـ (بغداد اليوم) "من تعهد الحكومة العراقية إلى المستثمرين بتوفير الوقود من مادتي الغاز والكاز، في حين يمكن للحكومة ترك ملف توفير الوقود إلى المستثمر".

واضافت "يوجد في العراق مشاريع مشتركة في إدارة الطاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مثل مشروع بسمايا ومشاريع أخرى".

وعدت، أن "وزارة النفط تتحمل مسؤولية عدم توفير الوقود المدعوم إلى أصحاب المولدات لغرض تخفيض سعر الأمبير والتخفيف عن كاهل المواطنين "لافتة إلى أن "قرارات الحكومة بتحديد سعر الأمبير مع عدم توفير الوقود لا قيمة له".

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