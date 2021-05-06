تحذير حكومي.. لبنان قد يغرق في الظلام قريبا

2021/05/06 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الحكومة اللبنانية في بيان، الخميس، من أن البلاد قد يخيم عليها الظلام مع نفاد الأموال الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية.

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