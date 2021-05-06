افتتاح وجبة جديدة من الأكشاك العصرية في محافظة واسط

2021/05/06 | 16:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الخميس، مجمعاً للأكشاك التسويقية العصرية في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 ايار 2021)، إنه "افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي مجمعاً للاكشاك التسويقية وهو أحد ثلاث مجمعات يجري انشائها في المحافظة، جاء ذلك خلال زيارته محافظة واسط ولقائه محافظها محمد جميل المياحي وعدد من المسؤولين في القضاء يوم الخميس الموافق ٦-٥-٢٠٢١".

وأشار الركابي وفق البيان، إلى أن "الوزارة سوف تستحدث قسم للحماية الاجتماعية في قضاء العزيزية لتقليل معاناة المواطنين والمراجعين نظرا لبعد المسافة بين مركز المحافظة والاقضية والنواحي في شمالها".

ودعا الركابي، "الحكومات المحلية للمحافظات التي لم تخصص قطع اراضٍ سابقاً الى تخصيص اراضٍ لبناء اكشاك عصرية".

وأوضح الركابي، أن "المجمع يضم ١٣٢ كشكاً تم بناؤها بتمويل من صندوق هيئة الحماية الاجتماعية على مساحة ٣٦٠٠ متر مربع، وتبلغ مساحة الكشك الواحد ١٥ متراً مربعاً"، مشيراً إلى أنه "سيتم توزيعها بين العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة".

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